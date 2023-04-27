لو محتار .. أقوى وأفضل أجهزة لاب توب في 2023

مع تنوع أجهزة اللاب توب في السوق، أحيانا يكون من الصعب على راغبي الشراء غير المتخصصين شراء أجهزة لاب توب قوية يمكن استخدامها مع برامج متخصصة ومقاطع الفيديو ذات الجودة العالية وأيضا ممارسة الألعاب الثقيلة لمحبي الألعاب.

وذكرت مجلة Laptop Mag أفضل أجهزة لاب توب يمكن شرائها في 2023 بمواصفات ممتازة في الأداء مع معالجات قوية، وأيضا إمكانات شاشة جبارة، ونذكر عددا منها فيما يلي :

لاب توب سامسونج Samsung Galaxy Book 3 Ultra

ويعد لاب توب Samsung Galaxy Book 3 Ultra هو أفضل المنافسين حيث يمكنه التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام ، بما في ذلك الأعمال الإنتاجية اليومية ، والمشاريع الإبداعية وتحرير الفيديو ، وحتى الألعاب المتطورة.

ويتمتع الجهاز بمعالج من نوع Intel Core i7-13700H من الجيل الثالث عشر ووحدة رسوميات من نوع GeForce RTX 4050 GPU، وعلى عكس البطاقات المتطورة التي تخنق وحدة المعالجة المركزية في أجهزة اللاب توب الأخرى ، يعمل كل من المعالج ووحدة الرسوميات جنبًا إلى جنب بشكل مثالي لتقديم أفضل أداء ممكن في أي مهمة تقوم بها.

كما أنه يتميز بتقنية 3K AMOLED مع دعم HDR ، واختيار منفذ قوي ، ولوحة مفاتيح سلسة وسهلة الكتابة على لوحة مفاتيح مع لوحة لمس ذات جودة متساوية ، ونظام صوتي رائع وكاميرا ويب.

لاب توب لينوفو Lenovo Yoga 9i 14 2-in-1



يعد Yoga 9i 14 2-in-1 أفضل لاب توب 2 في 1 ، ومزود بمعالج من نوع Intel Core i7-1360P وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت و 512 جيجابايت من مساحة تخزين SSD وشاشة مقاس 14 بوصة 2.8K OLED بمعدل تحديث 90 هرتز.

كما حصل على درجات أداء ممتازة ، و SSD فائق السرعة ، ومكبرات صوت عالية ، ومفصلة ثابتة بزاوية 360 درجة ، وعمر بطارية يزيد عن 10 ساعات مع هيكل خارجي رائع من الألومنيوم خفيف الوزن وقوي.

لاب توب أسوس ASUS ROG Strix Scar 18

يتمتع Asus ROG Strix Scar 18 بشاشة Nebula مقاس 18 بوصة ، مع دقة 2560 × 1600 بيكسل هي أداة العرض الحقيقية بألوانها الزاهية وسطوعها ، ومعدل التحديث 240 هرتز، والتي تساعد في تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية، والألعاب الثقيلة.



ويجعل Asus ROG Strix Scar 18 واحدا من أفضل أجهزة اللاب توب في 2023 هي وحدة معالجة رسومات من نوع Nvidia GeForce RTX 4090 مع 16 جيجابايت من VRAM ، بالإضافة إلى معالج Intel Core i9-13900HX مع 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.