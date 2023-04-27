صدمة للسوق السوداء | مفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن سعر الدولار في السوق السوداء أثناء إجازة البنوك الرسمية في عيد الفطر.

وشهدت السوق السوداء حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار بالسوق السوداء تراجعا ملحوظا قبل أيام من عيد الفطر، ثم عاود الارتفاع خلال أيام العيد، وسط توقعات بعودته للانخفاض مع عودة البنوك للعمل.

يذكر أن البنوك المصرية وعددها 37 بنكا عادت للعمل، أمس الأربعاء، بعد انتهاء إجازة استمرت لمدة 6 أيام من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 بمناسبة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء، وتم استئناف العمل بالبنوك صباح أمس، الأربعاء، من 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

وسجل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 27 أبريل 2023، في ثاني أيام عمل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال إجازة البنوك في عيد الفطر، حيث استغل التجار الإجازة لرفع أسعار بيع وشراء الدولار، إلا أن الدولار الأسود سرعان ما تراجع بالتزامن مع عودة البنوك للعمل، ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، مثل قوة الاقتصاد المصري، ونشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد وعلى الصعيد الدولي، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.

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