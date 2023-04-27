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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

موسم الحج 2023.. عاجل للمسافرين لأداء الفريضة هذا العام

موسم الحج
موسم الحج

موسم الحج 1444ه - 2023م، تستعد له الوزرات والجهات المعنية في مصر باتخاذ مجموعة من القرار التي تهدف للتيسير على المسافرين لأداء الفريضة هذا العام ومن بينها وزارة الصحة والسكان المصرية.

موسم الحج 2023م

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للحجاج المصريين المسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام 1444ه، وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة عن شروط دخول الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، موسم الحج الجاري 1444 هجرية 2023 ميلادية، حيث كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الوزارة، عن العديد من النصائح للحجاج المصريين في موسم الحج، مؤكدا أن "هناك شروطا إجبارية وضعتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية كشرط لدخول المملكة ولا بد أن يلتزم بها المقبل على الحج".

وأضاف عبدالغفار - خلال تصريحات إعلامية، أن أبرز الشروط، اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، بشكل به تلقيح كامل سواء بجرعتين من كافة اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع وجود شهادة الـ "QR" كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمض عليه 6 أشهر.

وواصل عبدالغفار، أن الشرط الثاني هو ضرورة التطعيم ضد الالتهاب السحائي وذلك خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات وتقديم الشهادة الدالة على ذلك، وهي النصائح الطبية التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء المناسك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن كل هذا بجانب اتباع الإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بالأمراض المعدية وذلك بالتطهير الجيد لكافة الأماكن وارتداء الكمامة في المناطق المغلقة للحماية من الإصابة من أي أمراض.

شهادة تطعيم كورونا

وقال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إن على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدا "ضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة".

وأشار قنديل إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة الصحة في مارس 2023، أن شهادة تطعيم كورونا يمكن إصدارها من 168 مركزا على مستوى الجمهورية، والتي تضم مراكز تطعيم المسافرين والتي يمكنها طباعة شهادات (Qr-code).

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ونوه بيان للصحة، أن أسعار استخراج شهادات تطعيم كورونا للمسافرين في موسم الحج 2023 تبلغ قيمتها 250 جنيها، وهي رسوم استخراج الأوراق للسفر بغير السياحة، وبقيمة 1000 جنيه للسفر بغرض السياحة، فيما تبلغ قيمتها 100 جنيه لأغراض الاستخدام في الداخل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أسعار لقاح كورونا مجاني تماما وسيظل مجاني، ويجب على المسافرين لأداء فريضة الحج 2023 تلقي الجرعتين الأولى والثانية للمسافرين، حال عدم الحصول على اللقاح، والحصول على الجرعة التعزيزية (التنشيطية) في حالة الحصول على اللقاح مسبقا؛ لتعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

الممنوعون من السفر

وتابعت وزارة الصحة: الشخص المتلقي تطعيم لقاح كورونا وأخذ الجرعتين، عليه عند استخراج شهادة "كيو ار كود" إحضار كارت التطعيم مختوم، بالإضافة إلى التأشيرة أو تذكرة السفر.

وفيما يخص تطعيم الالتهاب السحائي، فيجب الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (ACYW135) ضد فيروس الالتهاب السحائي، حيث يجب على الحاج تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

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كما أن هناك أشخاص ممنوعين من السفر لأداء مناسك الحج نظرًا لحالتهم الصحية؛

  • مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.
  • مرضى التليف الرئوي.
  • حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من السفر.
  • الحالات المتقدمة من أصحاب امراض القلب والاوعية الدموية والتليف الكلوي والأورام.
  • الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى والأخيرة.
  • المصابون بألزهايمر والمرضى النفسيين طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ويمكن الاطلاع على هذه المراكز كما يلي:

مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
مراكز التطعيم
موسم الحج فريضة الحج وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان المصرية المملكة العربية السعودية شهادة تطعيم كورونا

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