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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير الصحة من معبر أرقين: نتخذ كافة الإجراءات الطبية للاطمئنان على الوافدين

صدى البلد

أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاءات من داخل الحجر الصحي في معبر أرقين في محافظة أسوان، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للعائدين من السودان من كل الجنسيات بمن فيهم المصريون والسودانيون.

 

وقال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة المصري للطب الوقائي، الذي تواجد بنفسه لتفقد سير العمل في الحجر الصحي في المعبر، إن الحجر الصحي هو خط الدفاع الأول لتحصين مصر من الأمراض المعدية والوبائية القادمة مع أي وافد أو قادم من السودان، مشيرا إلى وضع خطة تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، للتعامل مع الأزمة في السودان.

 

وأوضح أن فريق الحجر الصحي يطعم الأطفال بين 6 سنوات و15 عاما، ضد مرض شلل الأطفال بجانب تطعيم الأطفال من سن سنة إلى 6 سنوات ضد الحصبة والحصبة الألماني والغدة النكافية.

 

وأشار إسلام عبد الله، مدير الحجر الصحي إلى تقديم الإسعافات الأولية للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أبو سمبل القريب من المعبر.

 

وقال فؤاد محجوب، وهو سوداني الجنسية، لـ"إكسترا نيوز"، إن والد زوجته، 85 عاما، يشكو الإصابة بالضغط والسكري وسبق وخضع لجراحة في القلب، وهو الآن يخضع للمتابعة في الحجر الصحي.

وزير الصحة محافظة أسوان الحجر الصحي الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الحالات الحرجة

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