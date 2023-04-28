ضيوف مهرجان سباق الهجن بالعريش يرتدون الأزياء السيناوية



أبدى ضيوف مهرجان سباق الهجن الذي أقيم بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش محافظة شمال سيناء، اتجابهم بالمنتجات اليدوية والتراثية التي تم عرضها في معرض ديارنا للتراث ، والذي نظمته وزاره التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر .

سباق الهجن:

وقالت فؤادة حسن سماحة رئيس جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد محافظة شمال سيناء ، ان معظم الضيوف مهرجان سباق الهجن، ارتدوا ازياء من إنتاج فتيات جمعية تنمية المراه السيناويه ببئر العبد ،في إطار مشاركة الجمعية بمعرض ديارنا للتراث.



حيث تم عرض أعمال متميزة بالتطريز على الجلد الطبيعى الى جانب اعمال التطريز السيناوى على الثوب البدوي ، والذي لاقى إعجاب جميع الحاضرين .

ويعد ذلك اضافه الى ابداعات حبيباتى ورفيقاتى وفريق عملى المميز دمتن بخير ويتميز بتقديم كل ماهو جديد ومتميز .

كما تم عرض منتجات ومشغولات بيئية من إنتاج المرأة السيناوية. سواء القديمة ، والتي تحافظ على أصالة التراث السيناوى، أو المعاصرة و التي تناسب أذواق المهتمين بالتراث خاصة الفتيات.