حمدى فتحي يستعد لمواجهة الرجاء المغربي بابتسامة عريضة

ظهر حمدى فتحي نجم النادى الاهلي، اليوم فى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب "مركب محمد الخامس" ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ظهر حمدى في الصورة التي عرضها عبر حسابه على فيسبوك من التدريبات استعداد لمباراة الرجاء، مبتسمًا وفى حالة نفسية وبدنية جيدة.



الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.