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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد ٢١٢ طن قمح وسداد مستحقات المزارعين بدمياط

منال عوض
منال عوض


عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة  توريد القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مديري مديريتى التموين والزراعة ومدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة

حيث تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من استعدادات لهذا الموسم الذى سيستمر حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣ ،والتأكد من جاهزية الشون والصوامع البالغ عددها ٩على مستوى المحافظة تتبع البنك الزراعى ومطاحن شرق الدلتا و مضرب أرز الزرقا، وذلك لاستقبال الكميات التى سيتم توريدها  من الأقماح ، وفى هذا السياق ،، تم استعراض كافة الجهود المبذولة بتلك المنظومة وكذلك اجمالى المساحة المزروعة من القمح والتى بلغت ٣١ ألف فدان و ٢قيراط.

وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " الإجراءات الخاصة بتوريد القمح وفقًا للضوابط المنظمة لتلك المنظومة والتى جاءت بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، وما تم توريده حتى الأمس باجمالى ٢١٢ طن و٣٣٩ كيلو جرام ، وكذا آلية التوريد و الاستلام والتخزين ، ووجهت " الدكتورة منال عوض " بتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف توريده من الأقماح ، وسرعة سداد مستحقات المزارعين ووفقًا للأسعار التى أعلنت عنها الوزارة للأردب .

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