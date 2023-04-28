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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز علاجية داخل شقق غير مرخصة

إعلان عن شقة للحجامة يثير أزمة بين أهالي المحلة.. وأطباء: نصب وخطر على الناس.. صور

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الهلع والفزع بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع عن طلب إحدي السيدات في إعلان عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لطلب شقة سكنية لتدشين مركز طبي متخصص في علاج المواطنين بطريقة الحجامة، الأمر الذي وصفه بعض الأطباء بأنه وسيلة للنصب علي المواطنين وابتزازهم بطرق غير مشروعة في ظل غياب العلاج الحر التابع لمديرية الصحة ونقابة الأطباء في ملاحقة تلك الأماكن المشبوهة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية مع مروجيها وتركها للنصب على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

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بدأت الواقعة حينما دونت فتاة تدعي اخصائية الحجامة دعاء عادل بوست عبر صفحة إعلانية، جاءت عبارته: “لو سمحتم يا جماعة محتاجة شقة سكنية أو غرفة في شقة في موقع متميز لإنشاء مركز متخصص في علاج المواطنين بطريقة الحجامة.. مما تسبب في إشعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأطباء حملة مناهضة لمواجهة انتشار مراكز طبية غير مرخصة للنصب علي المواطنين”.

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من جانبه انتقد الدكتور هشام فهمي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام تلك إعلانات عبر مواقع السوشيال ميديا لافتا بقوله: "اسمها حجامة.. ده نصب مافيش حاجه اسمها أخصائية حجامة.. ازاي سيدة تمارس علاج الناس بالحجامة وتطلق علي نفسها أخصائية وهي لم تتخرج من كلية الطب".

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الجدير بالذكر أن بعض الأطباء عبروا عن استياءهم من انتشار مراكز طبية في مجال العلاج الطبيعي وجراحة العظام والمفاصل وعلاج الحجامة كونه سنه عن خاتم المرسلين دون وجود سند قانوني يسمح لهم بالتعامل مع الجمهور وعلاجهم مما يعرض حياتهم للخطر صحيا والنصب ماديا خلال الآونة الأخيرة .

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الغربية محافظ الغربية السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي مديرية الصحة نقابة الأطباء نصب المواطنين مواقع التواصل الاجتماعي المحلة

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