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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة مدير فني لغزل المحلة حتي نهاية الموسم..تفاصيل

رضا شحاته
رضا شحاته

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن إختيار رضا شحاته مدير فني لغزل المحله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب:"رضا شحاتة مدير فني لغزل المحلة حتي نهاية الموسم".

ويذكر أنه قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش  في تحقيق الفوز  على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما  ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل المباراة:-

أحرز  بول جوليوس في هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بعد تسديدة صاروخية من منتصف منطقة الجزاءلتسكن الشباك.

وألغى حكم اللقاء الهدف الثاني لطلائع الجيش عقب مراجعة تقنية الفيديو  بداعي وجود تسلل على محمد فتح الله لاعب الجيش المتداخل في اللعبة وحجب الرؤية عن عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

وتمكن لاعبو طلائع الجيش من الحفاظ على هدف الفوز وشن العديد مو الهجمات المتتالية وفرض سيطرة تامه على أحداث المباراة في ظل محاولة لاعبو غزل المحلة في إحراز هدف التعادل ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة.

رضا شحاته

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