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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا

روسيا
روسيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا بشكل استراتيجي، وتهديد الصين، والحفاظ على منصبها الاحتكاري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن شويجو تأكيده أن دول الناتو تقريبا قد نشرت قدراتها العسكرية ضد روسيا.

وفي سياق أخر، فقد هاجمت روسيا المدن في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر يوم الجمعة، من العاصمة كييف، عبر المناطق الوسطى والجنوبية ، وقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفقا لوسائل الإعلام والمسؤولين.

وتأتي الهجمات في الوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه القوات الأوكرانية قريبا هجوما بمعدات عسكرية جديدة، بما في ذلك الدبابات، من حلفائها الغربيين بعد أن كانت القوات الروسية تتقدم في هجوم شتوي.

في وسط مدينة، قُتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية جرحى عندما ضرب صاروخ مبنى سكني.

وفي وسط مدينة دنيبرو، ضرب صاروخ منزل مما أودى بحياة طفل وامرأة شابة، كما قال عمدة المدينة بوريز فيلاتوف.

وتم تهديد كييف أيضا بالانفجارات وإنذارات الغارة الجوية وتم الإبلاغ عن الانفجارات في جميع أنحاء البلاد. أصيب شخصان في بلدة أوكرايينكا في منطقة كييف.

وجاءت هجمات روسيا يوم الجمعة بعد يوم من اعلان الكرملين أنه سيرحب بأي شيء يمكن أن يضع حدا للصراع ، في إشارة إلى مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوم الأربعاء. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها القادة منذ حرب روسيا أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

لكن الكرملين قال إنها لا تزال بحاجة إلى تحقيق أهداف "عملها العسكري الخاص" في أوكرانيا.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، قائلاً إنه من الضروري حماية روسيا. بينما رفضت أوكرانيا وحلفائها الغربيين ذلك، الأمر الذي جلب أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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