بقيادة رونالدو.. النصر يسعى لمداواة جراحه أمام الرائد في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الدور الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي.

ويستهدف فريق النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كريستيانو رونالدو مداواة جراحه بتحقيق الفوز على الرائد في مباراة اليوم، وتقليص الفارق مع الاتحاد متصدر الترتيب.

ويقدم النصر نتائج كارثية في الفترة الأخيرة، إذا فقد 5 نقاط في آخر مباراتين بمسابقة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء سلبيا والخسارة أمام الهلال بهدفين دون رد، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي بالهزيمة أمام الوحدة بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الرائد في خطف نقاط المباراة الثلاث من النصر للابتعاد تماما عن منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن النصر اكتسح الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويحتل النصر وصافة ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.