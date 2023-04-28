1000 جنيه للكيلو.. جمبري الفراولة يطلبه الأوروبيون لهذا السبب| تفاصيل

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن" جمبري الفراولة" الذي يعيش فى درجات حرارة تصل إلى 25 تحت الصفر، حيث تم اكتشافه في مصر منذ 9 سنوات تقريبا، ويبلغ سعر الكيلو الواحد منه 1000 جنيه، فهو "جمبري الفراولة" الذي شغل الكثير من المصريين وكثرت التساؤلات عن مصدره وسعره.



فبعدما تحدثت عنه الفنانة المصرية "منى زكي" في مسلسل "تحت الوصاية" في رمضان 2023، فهو يعيش في البحر الأبيض المتوسط وتعود تسميته بهذا الاسم، للونه شديد الأحمرار، وتم اكتشافه في مصر عام 2014.



وتابع التقرير، أن جمبري الفراولة يعيش في درجة حرارة 25 تحت الصفر، وبعمق 700 ل 1000 متر ويرجع ارتفاع سعر جمبري الفراولة، للطلب الكبير عليه من الدول الأوروبية، لاحتوائه على قيمة غذائية عالية.



