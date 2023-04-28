علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

يصاب مرضى السكري بتنميل القدمين والأطراف باستمرار، وهو أحد الأعراض الواضحة لهذا المرض، ولكن قد يحدث لأشخاص آخرين غير مضابين بهذا المرض، فهل هو علامة على الإصابة بأمراض أخرى.

أمراض خطيرة تصيبك بتنميل القدمين

نشعر من وقت لآخر بتنميل القدمين ولا نكترث لهذا العرض، إلا أنه قد يعتبر أحد أبرز العلامات الواضحة على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وفقًا لما نشر في موقع"هيلثي" الطبي.

_ نقص فيتامين ب12 :

نتيجة لنقص فيتامين ب12 يشعر الشخص عادةً بتنميل ووخز في القدمين واليدين، وهو ما يجعله يشعر بتنميل على جسده وبالأخص الأطراف.

- تضرر الكبد والكلى :

وقد يتسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحوليه في إلحاق الضرر بالكبد والكلى والاعصاب، مما ينتج عنه وخر في الجسم والشعور بالتنميل في الأطراف.

أمراض خطيرة تصيبك بتنميل القدمين

- الفشل الكلوي :

يعتبر مرض الفشل الكلوي من الأمراض المرتبطة بـ تنميل القدمين، ويعد علامة من علامات الواضحة للإصابة ويحدث نتيجة، تراكم الفضلات في الدم، بسبب تلف العضلات والأعصاب.

- مرض السكري :

ويعتبر مرض السكري أحد الأمراض المرتبطة بوخز اليدين والقدمين، وتعرف هذه المشكلة بالاعتلال العصبي نتيجة ارتفاع السكر الذي يتسبب في ضعف الأعصاب.