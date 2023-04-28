منة فضالي: نجاح مسلسل جعفر العمدة مشفتهوش قبل كدة في أي عمل

استنكرت الفنانة منة فضالي الهجوم على مسلسل جعفر العمدة، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني 2023، قائلة:" دا مسلسل فيه أحداث ضخمة وكوكبة كبيرة من النجوم".

وأوضحت منة فضالي خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن مسلسل جعفرالعمدة أنفق عليه جيدا كذلك مسلسل سره الباتع.

الناس تعبت

وأضافت منه فضائى قائلة:"الناس تعبت فى المسلسلين ليه نضيع تعبهم ومجهودهم"معقبة:"نجاح مسلسل جعفر العمدة مشفتهوش قبل كدة في أي عمل".

وأشارت منه فضالى إلى أنها كانت تتمنى التمثيل فى الزمن الدرامي القديم.

وشاركت الفنانة منة فضالي، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي في صورة باللونين الأبيض والأسود، مرتدية بلوزة أنيقة ذو أكمام واسعة، مع تسريحة شعر مميزة.