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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما من زوجته.. حبس شخص أشعل النيران في بيته بالبساتين

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران في شقة الزوجية بعد حدوث مشادة كلامية مع زوجته وتركها للبيت.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص والمعاينة التي أجرتها الأجهزة بمديرية أمن القاهرة أن العقار مُكون من عدد (4) طوابق أعلى الأرضى ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها "دون إصابات".

وبسؤال قاطنتها "ربة منزل" قررت بإكتشافها نشوب الحريــق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لأجهزة أمن القاهرة صحة الواقعة وأن زوجها وراء إرتكابها تم إستهداف المتهم وضبطه .

وبمواجهته أمام أجهزة أمن القاهرة أقر بأنه نظراً لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة نكاية فيها، مما أدى إلى نشوب الحريق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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