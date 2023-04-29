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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: الأوضاع كارثية ونخشى حدوث مجاعة

السودان
السودان

قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، إن السودانيين يعانون من مشكلة الأمان، وعدم إمكانية التوصل لخدمات صحية، مشيرًات إلى أن الوضع الحالي  قد يقود لمجاعة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد نقص كبير في الخدمات الأساسية، وفي كثير من المناطق تعاني من مشكلة المياه، ومغالاة في أسعارها، وكذلك السلع الغذائية فيها ندرة.


وأردف: "نعاني من أوضاع كارثية بكل المقاييس بالنسبة للأمان والخدمات الصحية والخدمات الأساسية مثل المياه والأغذية، بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء لفترات طويلة".

 

ولفت إلى أن المفوضية لا تقدم خدمات، وإنما ترصد الانتهاكات وتقدم نصائح لأطراف النزاع أن ما يحدث فيه انتهاك لحقوق الإنسان، وأن استمرار النزاع سيؤدي لانحدار شديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

وتابع: "نتواصل مع منظمة الإغاثة الدولية، لكن هذه المنظمات الإنسانية لا يمكن أن تعمل في ظل هذا الوضع المتدهور، ولابد من وقف إطلاق النار، وأن يستمع الطرفان لصوت العقل".

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