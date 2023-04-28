مفوضية اللاجئين توقف أنشطتها في السودان

أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

وأوضح ممثل المفوضية في السودان أكسل بيشوب في تصريح له اليوم أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

أفاد نبأ عاجل جاء فيه ان المبعوث الأممي للسودان وأمين منظمة التعاون الإسلامي تدعوان بشكل عاجل لاستمرار الهدنة في السودان.

وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن متمردي الدعم السريع يتخذون المواطنين دروعا بشرية.



وقال البرهان في تصريحات إعلامية له نقلتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية علي فيس بوك : لا توجد قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية إطلاقا وان القوات المسلحة يمكنها حسم المعركة في وقت قصير جدا ولكنها تعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين.