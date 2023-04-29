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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حصاد القمح..التموين: تقاوي جديدة تضاعف الإنتاجية ومستعدون لتخزين 5.5 ملايين طن

حصاد القمح
حصاد القمح

بدأ موسم حصاد القمح في مصر، الخميس الماضي في عدة محافظات أبرزها قنا وسوهاج والإسكندرية وأسوان، في حين أعلنت وزارة التموين عن منذ يومين عن تسلم حوالي 146 ألف طن قمح من المزارعين، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح، وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد.

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وأضاف أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوّقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها، مشيرا إلى أن الموسم الحالي شهد دخول 6 صوامع حقلية الخدمة فى موسم 2023، منها 4 صوامع فى الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبوحماد)، وصومعة بقويسنا بمحافظة المنوفية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.

تقاوي جديدة لتحسين الجودة والإنتاجية

وتعمل الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين جودة وحجم إنتاجية القمح، عبر التوسع في الأراضي الزراعية، إضافة إلى إجراء البحوث الخاصة بتقاوي القمح، وانتقاء وزراعة الحبوب عالية الإنتاجية، وهو ما أكده مجاهد عمار وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تم البدء في أول حصاد لمحصول القمح الذي تم زراعته بالتقاوي الجديدة المستنبطة في محطة سخا بكفر الشيخ، بعد تجارب 15 عاما.

وأكد في تصريحات إعلامية، أن التقاوي التي تم زراعتها في محطة سخا وهي الزراعة التجريبة الأولى حققت نجاحا من حيث إنتاجية المحصول بنسبة 31%، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان من 19 أردب من القمح، إلى 25 ألف أردب.

وأشار إلى أنه من بين التقاوي الجديدة التي يتم تجريبها وزراعتها هي:

  • مصر 4.
  • سخا 96.

وأكد أن تقاوي سخا 96 هي تقاوي قمح، وتتميز بأنها مبكرة النضج، وذات جودة ممتازة لإنتاج الخبز وتستهلك مياه أقل من التقاوي الأخرى بنسبة 25%، كما أن تقاوي مصر 4، هي تقاوي عالية الإنتاجية وجيدة ومن ضمن سلسة أصناف مصر 1و2 و3.

تقليل هدر القمح من 25% إلى 7%

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع صوامع تخزين القمح الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2014 حافظ على محصول القمح من الهدر، والذي كانت تصل نسبته إلى 25 % في حين لا يتعدي الفاقد الآن نسبة 7 % فقط، مؤكدا أن المشروع زاد القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.

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توريد 5200 طن من القمح داخل صوامع وشون الغربية

وأكد أن مركز البحوث الزراعية يستنبط أصناف جديدة من التقاوي المقاومة للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة أو زيادة الملوحة أو الجفاف أو الأمراض وعلى رأسها الصدأ الأصفر وهو نوع من أنواع البكتيريا التي تحملها الرياح ويتم التغلب عليها منذ بدايتها في كل الأصناف التي تنتجها مصر وتبلغ 16 صنفا عالية الإنتاجية.

إنشاء 60 صومعة حقلية

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أكد أنه يجري العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية، ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية، وكذلك لتقليل معدلات الفاقد.

كما تواصل اللجان المشرفة على تسلم وتوريد القمح فى المحافظات، أعمالها والتيسير على المزارعين والاطمئنان على جاهزية الصوامع وأماكن التخزين لاستقبال محصول القمح، الذى بدأ توريده منذ الثامن من شهر إبريل الجارى ويستمر حتى أغسطس المقبل.

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