مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نتنياهو زار البيت الأبيض دون دعوة من بايدن

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن الإصلاح القضائي هو سبب عدم دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا للقناة 12 العبرية.

وأضاف هنجبي، أن "نتنياهو زار البيت الأبيض بالفعل لكن بدون وجود دعوة وذلك بسبب موضوع الإصلاح القضائي".

وأوضح يقول: "بايدن يرسل باستمرار مسؤولين حكوميين كبارًا إلى هنا" ، قبل أن يشير إلى أن جميع الزائرين الأمريكيين حذروا حكومة نتنياهو من تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإضعاف القضاء بشكل جذري إذا كانت ترغب في الاستمرار في ذلك.

وأشار إلى أن المحادثات الموضوعية بشأن زيارة البيت الأبيض التي طال انتظارها لنتنياهو لم تتم بعد، وتكهن بأن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بمستقبل جهود الإصلاح القضائي للحكومة قبل المضي قدمًا.

وفي الشهر الماضي، وافق نتنياهو على إيقاف الحملة التشريعية للحد بشكل جذري من سلطة القضاء من أجل السماح بمفاوضات تسوية مع المعارضة.