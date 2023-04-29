رئيس الوزراء: طرح 12 شركة تابعة للقوات المسلحة في البورصة

‎قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لا يجب أن يتم الاعلان عن خطوات الدولة بالتفاوض عن الشركات التي سيتم طرحها حتى يكون الأمر سليما، مشيرا الي أن هذه أصول الدولة المصرية ودورنا تعظيم هذه الأوصول ونتحرى أقصى درجات الحرفية لتحقيق ذلك.

‎وأضاف أن الدولة لن تتراجع عن برنامج الطروحات وهناك شركات أخرى دخلت ضمن البرنامج مشيرا الى أن القوات المسلحة كانت ستطرح شركتين فقط هم صافي ووطنية وسيتم طرح أكثر من ١٠ شركات تابعة للقوات المسلحة بخلاف الشركتين ويتم تجهيزها لطرحها ضمن برنامج الطروحات.

‎قال الذكتور مصطفى مدبولي ان اي قطاع خاص مع عدم الاستقرار يتم الاحجام عن اي توسع ويبطئ من خطواته، لافتا الى انه في بداية ٢٠١٤ تجاوزت نسبة البطالة ١٣٪؜ ولو استموت الدولة دون الذخول بالمشروعات لتشغيل الشباب لكانت النسبة اكثر من ٢٠٪؜.

‎وأضاف أن الهدف من المشروعات القومية غير التطوير هي لتشغيل شبابنا لتصل نسبة البطالة الى ٧٪؜, موضحا ان الولايات المتحدة الامريكية اعلنت ان دخولها بالمشروعات في القطاعات التي تباطأ بها القطاع الخاص وهذا ما فعلته مصر منذ ٢٠١٤.

‎ودعا القطاع الخاص للذخول في القطاعات التي ستخرج منها الدولة.