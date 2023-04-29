تصعيد مدافع 2003 لمران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر عن التدريبات لتواجده في معسكر المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.

تدريبات خططية وفنية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجهازه المعاون، استعدادا للقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وركز المدير الفني أوسوريو على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في وسط الملعب، وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء استعدادا للقاء السوبر. الر

موقف فتوح وشلبى

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح و مصطفى شلبي ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وتحدث رئيس الجهاز الطبي الثنائي بشأن البرنامج التأهيلي المخصص لهما، ومنحهما بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات دورية للثنائي للاطمئنان على حالتهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل، في ظل إصابة أحمد فتوح بكدمة في الظهر و مصطفى شلبي بشد في العضلة الضامة

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالامس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.