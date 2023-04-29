الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال ويكرم عددا من النقابيين

تواصل غرفة العمليات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد عملها في إعداد الإجراءات والترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سوف يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويوجه الرئيس كلمة لعمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، وفق تصريح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الاحتفال سيقام، بعد غد الاثنين، بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد.

الرئيس السيسي يكرم عددا من قدامى العمل النقابي

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى؛ فضلا عن عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية.

كما يحضر ممثلو العاملين في القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة كافة.