الدوري الإنجليزي| برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية..وبرينتفورد يفوز على نوتنجهام فورست 2-1

اكتسح فريق برايتون نظيره وولفرهامبتون بسداسية نظيفة، بينما فاز فريق برينتفورد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون ضد وولفرهامبتون

وجاءت سداسية فريق برايتون عن طريق كل من دينيز أونديف وباسكال جروس وداني ويليبك، هدفين لكلا منهما في الدقائق 6، 13، 26، 39، 48، 66.

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست

تقدم دانيلو بالهدف الأول لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 45+1، بينما تعادل برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة 82.

ثم أضاف جوش دا سيلفا الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتائج، يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 52 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.