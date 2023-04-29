كيف تتغلب على التوتر .. 8 حيل مذهلة

يعد التوتر من أكثر مسببات المشاكل الصحية والجمالية فهو يجعل وظائف الجسم أقل كفاءة ويرفع احتمالات الإصابة بأخطر الأمراض مثل السكري والقلب والروماتويد والشيخوخة.

يجب الالتزام بتغييرات معينة فى الحياة عند التعرض لضغوط كبيرة لتحنب المعاناة من التوتر الشديد والوقاية من الاضرار الصحية المرتبطة به.

ووفقا لما جاء فى موقع “كلفيند كلينك” نعرض لكم أهم الحيل اليومية التى تساعد فى علاج التوتر الشديد والوقاية من مضاعفاته.

احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا من الأكلات الصحية يخفض التوتر.

فعل بعض التمارين على بشكل منتظم لعلاج التوتر.

خذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم للاسترخاء.

خذ الإجازات بعيدًا عن المنزل والعمل.

انخرط في أنشطة ممتعة أو مرحة كل يوم.

مارس تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو الصلاة أو التأمل أو استرخاء العضلات التدريجي .

تجنب استخدام الكافيين والكحول لأنهما يزيدان من التوتر.