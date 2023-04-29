الأرصاد: استقرار الأجواء حتى منتصف الأسبوع والطقس مائل للحرارة

تشهد حالة الطقس، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا الأحد، أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تظل درجات الحرارة مستقرة حتى منتصف الأسبوع، ليأتي الارتفاع التدريجي مجددا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 إلى 30 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة