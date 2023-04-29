برلمانية مستقبل وطن: الحزب الأكثر تنظيما ولا نطالب بنظام انتخابى معين

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب غير متمسك بأى نظام انتخابى بشأن الانتخابات النيابية.

وتابع حسام الخولى خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة "،قائلا:" مش فرد عضلات لكن أدعى أن حزب مستقبل وطن أكثر حزب تنظيما وهو ما يمنحه أرتياحية بشأن الانتخابات".

حزب الأغلبية

وأضاف حسام الخولى ، أن حزب الأغلبية لا يطالب بنظام انتخابى معين، ولكن نظام مزاياه وعيوب، والأهم مصلحة الدولة.

وأكد حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن حزب مستقبل وطن سيتوائم مع أى نظام انتخابى يتفق عليه.

وتابع حسام الخولى قائلا:"من عيوب نظام الفردى قديم أن لو الدكتور أحمد زويل كان نزل انتخابات ضد عمدة بلد، ممكن العمدة هيكسب".