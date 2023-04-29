لم تكن سمراء .. زاهي حواس يكشف مفاجأة عن فيلم كليوباترا

علّق زاهي حواس عالم الآثار المصري، على فيلم "كليوباترا" الذي يقوم بإظهار كليوباترا سوداء اللون، عبر منصة "نتفليكس".



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم،:" "كليوباترا لم تكن سوداء أو شقراء وهي ذات بشرة خمرية، لو نظرنا إلى كافة تماثيل كليوباترا نجد أنها بعيدة كل البُعد عن الشخصية التي تم تجسيدها في الفيلم".

ولفت زاهي حواس: "تم تنفيذ حملة قوية من جانب المصريين للهجوم على فيلم كليوباترا"، مضيفًا: "هذا الفيلم لن يتذكره أحد في المستقبل القريب".

وتابع زاهي حواس: "لن يستخدم أحد فيلم كليوباترا كمرجع للتاريخ لأنه لا يمت للواقع بصلة، مضيفا:""فيلم كليوباترا تزييف للتاريخ".