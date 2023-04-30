اليوم.. حقوق حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية

تتابع اليوم كلية الحقوق جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية وفقا لجدول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني موضحة ان الامتحانات تعقد حضويًا وليست بنظام الأون لاين.

و كشفت ادارة كلية الحقوق بجامعة حلوان ان الامتحانات تعقد حضوريا بكلية الطب والطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن معرفة فترته والتوقيت الخاص بها وفقًا للكشوف.

و كشفت كلية الحقوق ان جدول امتحانات الفرقة الثانية يشمل الاتي :

- يوم الأحد 30 أبريل: امتحان مادة القانون الإداري .

- يوم الثلاثاء 2 مايو: امتحان مادة قانون الإثبات.

- يوم السبت 5 مايو: امتحان مادة القانون المدني.



جدير بالذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه تمت السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بفناء كلية هندسة حلوان، دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم، السبت - إن الحريق نشب في بعض مخلفات التجديدات بكلية الهندسة، وإن عملية الإطفاء تمت دون أي أضرار.

وأوضح أن الحريق كان في الفناء أمام مبنى قسم الاتصالات وليس داخل المبنى، وأنه تمت السيطرة تماما على النيران، وأن الحريق كان بعيدا عن المدرجات ومعامل الكلية.

