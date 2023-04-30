عمرو مصيلحي: معسكران لمنتخب مصر بإيطاليا وأبوظبى استعدادًا لكأس العالم للسلة

قال عمرو مصيلحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إن منتخب مصر جاء في مجموعة متوازنه إلى حد ما ولدينا فرصة للتأهل من المجموعة، بشرط الاستعداد الجيد خاصة وان المجموعة تضم منتخبات ثلاثة مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأشار "مصيلحي"، في تصريحات صحفية، إلى أنه أجرى اتصال بالمدير الفني الكندي روي رانا، والذي أكد علي أن المجموعة تضم منتخبنا متوازنه إلى حدا ما، وأن الجميع سيبذل أقصي الجهد لتحقيق نتائج إيجابية وسط أفضل منتخبات العالم".

‎وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخب في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري، وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وكشف نائب رئيس اتحاد السلة عن خطة إعداد منتخب مصر وآلتي تتضمن معسكرين الأول في إيطاليا نهاية شهر يونيو المقبل يخوض خلالها المنتخب مباراتين أمام "سلوفينيا والصين"، ويعقبه معسكر في أبوظبي والذي يمتد حتي سفر بعثة المنتخب إلى الفلبين للمشاركة في كأس العالم.