حماية الطفل بالأقصر تنجح في استخراج شهادة ميلاد لفتاة يتيمة

نجحت الوحدة العامة لحماية الطفل في استخراج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة الأب والأم، وذلك بعد وفاة الوالدين ،وتعثر وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.

بدأت الواقعة حينما تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة “خط نجدة الطفل”، بلاغا في عام 2019 بالواقعة، وتأكدت الوحدة العامة للحماية بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، من صحة البلاغ ورفع التقارير للنيابة بمكتب المحامي العام، والتي تولت التحقيق في القضية رقم "628" لسنة 2022.

وتمكن المستشار محمود بكر، رئيس النيابة الكلية، من استصدار قرار باستخراج شهادة ميلاد الطفلة

“ب. أ. م”، وتم تكليف الوحدة العامة باعتبارها الممثل القانوني عن خط نجدة الطفل بالأقصر باستخراج شهادة ميلاد الطفلة من السجل المدنى.

وكلف محافظ الأقصر، الوحدة بمتابعة حالة الطفلة وإلحاقها بالتعليم لتحقيق المصلحة الفضلى لها.

فى سياق متصل بعمل الوحدة بمحافظة الأقصر، استجابت الوحدة بشكل عاجل لاستغاثة المواطن محمد إسماعيل خلف الله، والد الطفل إسماعيل، البالغ من العمر 13 عاما، والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقى البلاغ، كلف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوحدة العامة لحماية الطفل بمتابعة حالة الطفل وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل، كما وجه بمتابعة حالة الطفل حتى تستقر.

وتوجه أعضاء الوحدة لمنزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة، وتمكنت الوحدة من نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى بمساعدة أحد الجيران المتابع لحالة الطفل.

وكان في انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، وهو يرقد حاليا في قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.