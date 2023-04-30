عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية الطفل بالأقصر تنجح في استخراج شهادة ميلاد لفتاة يتيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الوحدة العامة لحماية الطفل في استخراج شهادة ميلاد  لطفلة يتيمة الأب والأم، وذلك بعد وفاة الوالدين ،وتعثر وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.

بدأت الواقعة حينما تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة “خط نجدة الطفل”، بلاغا في عام 2019 بالواقعة، وتأكدت الوحدة العامة للحماية بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، من صحة البلاغ ورفع التقارير للنيابة بمكتب المحامي العام، والتي تولت التحقيق في القضية رقم "628" لسنة 2022.

استاذ جراحة يابانى يجري مناظرة لمرضي سرطان الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بالمشاركين في ورش عمل إطلاق الاستراتيجية الجديدة

وتمكن المستشار محمود بكر، رئيس النيابة الكلية، من استصدار قرار باستخراج شهادة ميلاد الطفلة
“ب. أ. م”، وتم تكليف الوحدة العامة باعتبارها الممثل القانوني عن خط نجدة الطفل بالأقصر باستخراج شهادة ميلاد الطفلة من السجل المدنى.

وكلف محافظ الأقصر، الوحدة بمتابعة حالة الطفلة وإلحاقها بالتعليم لتحقيق المصلحة الفضلى لها.

فى سياق متصل بعمل الوحدة بمحافظة الأقصر، استجابت الوحدة بشكل عاجل لاستغاثة المواطن  محمد إسماعيل خلف الله، والد الطفل إسماعيل، البالغ من العمر 13 عاما، والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقى البلاغ، كلف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوحدة  العامة  لحماية الطفل بمتابعة حالة الطفل وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل، كما وجه بمتابعة حالة الطفل حتى تستقر.

وتوجه أعضاء الوحدة لمنزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة، وتمكنت الوحدة من نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى بمساعدة أحد الجيران  المتابع لحالة الطفل. 

وكان في انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، وهو يرقد حاليا في قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.

الأقصر المجلس القومي للطفولة والامومة استخراج شهادة ميلاد العلاقة الزوجي وفاة الوالد علاقة الزوجية الوحدة العامة لحماية الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

رسميا.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد العمال

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء توفر أجهزة سريعة لقياس درجة رطوبة القمح |تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 30 أبريل 2023

"الوزراء" يصدر تقرير الابتكار والإبداع ويستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الإبداعي عالمياً

مصر لا تترك أبناءها.. جهود وزارة الهجرة في الأزمة السودانية منذ بدايتها

جهود مصرية على مدار الساعة لإجلاء العالقين في السودان.. فيديو

الشهامة أنهت حياته.. شاب ينقذ آخر من الغرق فيلقى حتفه| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

مادة سامة.. دراسة توضح علاقة البطاطس المقلية بالقلق والاكتئاب

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

مفاجأة في أسعار الدواجن الفترة القادمة.. تفاصيل

فيديو

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تستعرض آثار إصابتها

حيلة خارقة تحمي من سرقة المنازل لمدة 3 سنوات.. فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ