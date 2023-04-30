قبل اجتماع اليوم.. شوبير يحسم الجدل حول انسحاب الزمالك أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نادي الزمالك النهائي من خوض لقاء السوبر المصري، ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل بالإمارات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الزمالك سيعقد اجتماعا اليوم لاتخاذ بعض القرارات، ومعلوماتي من داخل نادي الزمالك بأن الفريق لن ينسحب من السوبر".

أضاف:" الزمالك صرف المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق، ومجلس الإدارة وعد مكافآت مجزية حال الفوز على الأهلي في مباراة السوبر".

ومن المقرر أن يعقد نادي الزمالك اجتماعا، اليوم الأحد، لحسم قراره الرسمي بشأن خوض لقاء السوبر المصري.

كان نادي الزمالك أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية طالب فيه بتوضيح موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم من خوض لقاء السوبر المصري، قبل حسم موقفه من خوض اللقاء.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تحية طيبة وبعد: إلحاقا لخطابنا المرسل إليكم بتاريخ 26 /4/2023 ولعناية لجنة التظلمات، يود مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة وهي عقوبة واجبة النفاذ إعمالا للمادة 27/2 من لائحة لجنة الانضباط.. وكذلك موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف طرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، وهل سيشارك اللاعبون الثلاثة في مباراة السوبر المزمعة إقامتها بين فريقي الزمالك والأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط، وكذلك لجنة المسابقات، أم سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب آخر؟!.

وواصل مرتضى منصور فى خطابه المرسل لإتحاد الكرة : الرجاء، الرد على خطابنا قبل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسته الطارئة عصر غد الأحد الموافق 30 أبريل 2023، ليتخذ القرار المناسب، من حيث سفر الفريق الأول لكرة القدم لخوض المباراة من عدمه.