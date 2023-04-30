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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

نادين الراسى
نادين الراسى

انهارت الفنانة نادين الراسى من البكاء الشديد على الهواء بسبب سماع أغنية لشقيقها الراحل جورج الراسى. 

وقالت نادين الراسى، فى لقاء تلفزيوني: “لا أستطيع سماع صوته لأنى ما زلت حزينة عليه وعلى فراقه، وعندما أشاهد له فيديو أقوم بكتم الصوت حتى لا أتأثر”. 

شاهد الفيديو هنا 

وتسبب القائمون على البرنامج فى بكاء نادين الراسى بعد سماعها أغنية بصوت شقيقها الراحل جورج الراسى. 

نادين الراسى 

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.

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يشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، وزوج تحت الإقامة الجبرية، وجريمة شغف".

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