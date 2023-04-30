أقل من المعدل الطبيعي بـ 4 درجات.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه اعتبارًا من اليوم والغد سيستمر انخفاض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، بسبب تأثرنا بالكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “صباحك مصري”، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة ومتوسطة في درجات الحرارة، فضلًا عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت "غانم"، إلى أن البلاد تتأثر بسرعات للرياح في أغلب مناطق الجمهورية مما يزيد من إحساس الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية .

فرص سقوط أمطار

وأفادت "غانم" أن معدل درجات الحرارة أقل من الطبيعي في هذا التوقيت بـ4 درجات، وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة فترة الليل، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتكون الشبورة المائية غدًا .

