عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفاوة وكرم.. خالد يوسف يشاهد مسرحية عيلة أتعملها بلوك لـ محمد صبحى

خالد يوسف ومحمد صبحى
خالد يوسف ومحمد صبحى

نشر المخرج خالد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالعرض المسرحى “عيلة اتعملها بلوك” للفنان محمد صبحى. 

وقال خالد يوسف : "استمتعت علي مدار ساعتين بمسرحية "عيلة اتعملها بلوك “ رؤية واخراج وتمثيل الفنان الكبير #محمد_صبحي ومعه الفنانة وفاء صادق ومجموعة من الوجوه الشابة الواعدة والمفعمة بالموهبة تمثيلا وغناءا … مر علي تاريخ مصر المعاصر من ثورة ١٩١٩ حتي الوقت الحالي برشاقة وحيوية مستخلصا العبر ..شاحذا الهمم ..مؤكدا ومرسخا لمنظومة قيم رفيعة.. راصدا التشوهات التي حدثت عبر مائة عام في الشخصية المصرية محذرا ومنبها من سوء المآلات اذا لم ننتبه .. اشكرك استاذنا وفناننا الكبير علي متعة المشاهدة وعلي حفاوة وكرم استقبالك”. 

خالد يوسف 

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تتحدى السوشيال ميديا بفيلم جديد

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

كل يوم كنت بشد وشي.. سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

خناقة عمرو مصطفى وويجز.. اتهمه بشراء أغانيه والموزع يرد| القصة الكاملة

خالد يوسف وسره الباتع 

كانت أخر أعمال خالد يوسف مسلسل “سره الباتع” الذى عرض فى رمضان المنصرم والذى كان تدور احداثه مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

خالد يوسف ومحمد صبحى

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي،  وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار وإخراج خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

خالد يوسف المخرج خالد يوسف عيلة اتعملها بلوك محمد صبحي الفنان محمد صبحى مسرحية عيلة اتعملها بلوك “

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

مفاجآت غير سعيدة تنتظر المتهمين بمطاردة السائحة الأجنبية فى ميدان التحرير

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

موضوعات متعلقة

بطرس دانيال يعلق على عدم اختيار حامل اللقب ومن أجل زيكو بالمهرجان الكاثوليكي

كل يوم كنت بشد وشي.. سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

خناقة عمرو مصطفى وويجز.. اتهمه بشراء أغانيه والموزع يرد| القصة الكاملة

رغم التراجع الشديد في الإيرادات.. أحمد داود يوجه ضربة لـ محمد رمضان

تحت الوصاية.. منى زكي: لمستني مسألة الأولاد فى المسلسل

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تتحدى السوشيال ميديا بفيلم جديد

رامى عياش يحيى حفلا فى ألمانيا.. اليوم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ الاستمثارات في مصر..فيديو

النقض عن قاتل نيرة أشرف.. كان مدركا تماما ما يفعله وقت الجريمة

السيسي: ندعو لوقف إطلاق النار ونرفض التدخل الخارجي في شئون السودان.. فيديو

بيدي لا بـ يد عمر.. لماذا قرر الزعيم النازي هتلر التخلص من حياته في هذا اليوم؟

الخارجية السعودية: المملكة أجلت 5013 شخصا ينتمون لـ 100 دولة من السودان

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ورخيصة .. طريقة عمل المجدرة بتكلفة اقتصادية

قبل ما تعمليه.. طبيبة تكشف معلومات غير متوقعة عن الفيلر واستخداماته

عضلة القلب ‎%‎16 ومش لاقي شغل| قصة رحيل المصور الصحفي سامح علي

لسبب غريب.. رجال يرتدون التنورة القصيرة في مترو دلهي

فيديو

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ