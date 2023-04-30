حفاوة وكرم.. خالد يوسف يشاهد مسرحية عيلة أتعملها بلوك لـ محمد صبحى

نشر المخرج خالد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالعرض المسرحى “عيلة اتعملها بلوك” للفنان محمد صبحى.

وقال خالد يوسف : "استمتعت علي مدار ساعتين بمسرحية "عيلة اتعملها بلوك “ رؤية واخراج وتمثيل الفنان الكبير #محمد_صبحي ومعه الفنانة وفاء صادق ومجموعة من الوجوه الشابة الواعدة والمفعمة بالموهبة تمثيلا وغناءا … مر علي تاريخ مصر المعاصر من ثورة ١٩١٩ حتي الوقت الحالي برشاقة وحيوية مستخلصا العبر ..شاحذا الهمم ..مؤكدا ومرسخا لمنظومة قيم رفيعة.. راصدا التشوهات التي حدثت عبر مائة عام في الشخصية المصرية محذرا ومنبها من سوء المآلات اذا لم ننتبه .. اشكرك استاذنا وفناننا الكبير علي متعة المشاهدة وعلي حفاوة وكرم استقبالك”.

خالد يوسف

خالد يوسف وسره الباتع

كانت أخر أعمال خالد يوسف مسلسل “سره الباتع” الذى عرض فى رمضان المنصرم والذى كان تدور احداثه مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

خالد يوسف ومحمد صبحى

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار وإخراج خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.