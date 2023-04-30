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رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: على الحكومة وضع مستهدف كمي ونوعي للرخصة الذهبية الممنوحة للمشروعات

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

أشاد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني بتصريحات رئيس الوزراء أمس بشأن اصدار مصر ل ١٣ رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية فضلا عن وجود أكثر من ٤٥ طلب للرخصة الذهبية محل دراسة من جانب الحكومة، مؤكدا علي أن هذا هو المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة او التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

وأضاف بهاء، في تصريحات له، اليوم،  ان علي الحكومة وضع مستهدف كمي ونوعي للرخصة الذهبية، حيث لابد أن تضع الحكومة عدد معين من الرخص التي يتم إصدارها خلال فترة معنية مع مراعاة تقييم تلك المشروعات التي حصلت علي الرخصة الذهبية للوقوف علي الإنجاز الذي تم أو إزالة المعوقات ان وجدت، ووضع المستهدف هو آلية مهمة تمكن الحكومة من تقييم هذا الامتياز ومتابعة تنفيذه.

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وطالب بهاء، الحكومة في التوسع في منح الرخصة الذهبية لتلك المشروعات وتخفيض مدة الإصدار حتي يتسني لهذه المشروعات البدء في أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية، حيث أن فلسفة الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية  تقوم علي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

كما أشاد النائب، بقرار رئيس الوزراء بعدم استغراق إجراءات انشاء المشروعات أكثر من أسبوع، كما أن عدم الرد يعتبر موافقة علي بدء العمل.
 

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