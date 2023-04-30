تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع.. ارتفاع بـ«السعودية» وتراجع للبورصة المصرية

تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع

سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملاته على ارتفاع

تباين المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تراجع البورصة المصرية عند الإغلاق



تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل الأسبوع، وقاد سوق الأسهم السعودية، الارتفاعات، بينما تراجعت كلا من البورصة المصرية وبورصة مسقط.

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقي دبي وأبوظبي (إجازة أسبوعية اليوم) واللتان تستأنفان تداولاتهما غدا الإثنين.

سوق الأسهم السعودي يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 36.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 11307.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة، ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات “أميانتيت، والأصيل، وكيمانول، ونقي، والباحة” الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات “الاتحاد، واتحاد اتصالات، ووقت اللياقة، وجبل عمر، وإعمار” فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09%، و3.19% .

فيما كانت أسهم شركات “الكثيري، وأمريكانا، وجبل عمر، وشمس، وكيمانول” هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات “الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ولوبريف، وجبل عمر” هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 9.83 نقطة، ليقفل عند مستوى 21331.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 550 ألف سهم.



مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,904.39 نقطة، بارتفاع قدره 9.87 نقطة، عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 682.32 نقطة، بارتفاع قدره 7.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و994 ألفًا و569 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و538 ألفًا و63 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.



ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر عند الإغلاق

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته، على ارتفاع بلغ 35.85 نقطة، أي بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و181.23 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم، تداول 237 مليونا و260 ألفا و791 سهما، بقيمة 460 مليونا، و885 ألفا، و107.638 ريال، نتيجة تنفيذ 13796 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة، أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق على تباين

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ تزامناً مع انخفاض 7 قطاعات، على رأسها “الطاقة”، مع تصدر سهم “بيتك” نشاط التداول على المستويات كافة.

وانخفض "مؤشر السوق الأول" بنسبة 0.35%، وتراجع “العام” بـ 0.28%، بينما ارتفع “الرئيسي 50” بـ 0.10%، فيما استقر الرئيسي، وحيدا، عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم، 52.16 مليون دينار، وزعت على 148.35 مليون سهم، بتنفيذ 9.08 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لـ7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 1.99%، بينما انخفضت 4 قطاعات يتقدمها الصناعة والعقارات بـ 0.20% لكل منهما، فيما استقر قطاعان آخران.

وتصدر سهم "جي تي سي" القائمة الخضراء بـ 9.97%، بينما جاء "بيت الطاقة" على رأس التراجعات بنحو 10.96%.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر "بيتك" المتراجع 0.40% نشاط التداولات على كافة المستويات بأحجام بلغت 35.87 مليون سهم، وسيولة بقيمة 26.77 مليون دينار؛ وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري.



البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مستوى 1.39 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع، نسبته 0.73%، مسجلًا 17667.74 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.78% ليصل عند مستوى 3051.06 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، ما نسبته 0.91%، لينهي التعاملات عند مستوى 4631.84 نقطة.



تراجع بورصة مسقط خلال جلسة الأحد

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، منخفضا عند مستوى 4718.08 نقطة، بمقدار 16.4 نقطة، وبنسبة بلغت 0.35%، مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4734.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 2 مليون و543 ألفًا و925 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 31% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليون و942 ألفًا و275 ريالًا عُمانيًّا.