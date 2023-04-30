عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع.. ارتفاع بـ«السعودية» وتراجع للبورصة المصرية

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع

سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملاته على ارتفاع

تباين المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تراجع البورصة المصرية عند الإغلاق
 

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل الأسبوع، وقاد سوق الأسهم السعودية، الارتفاعات، بينما تراجعت كلا من البورصة المصرية وبورصة مسقط. 

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقي دبي وأبوظبي (إجازة أسبوعية اليوم) واللتان تستأنفان تداولاتهما غدا الإثنين.

سوق الأسهم السعودي يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 36.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 11307.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة، ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات “أميانتيت، والأصيل، وكيمانول، ونقي، والباحة” الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات “الاتحاد، واتحاد اتصالات، ووقت اللياقة، وجبل عمر، وإعمار” فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09%، و3.19% .

فيما كانت أسهم شركات “الكثيري، وأمريكانا، وجبل عمر، وشمس، وكيمانول” هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات “الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ولوبريف، وجبل عمر” هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 9.83 نقطة، ليقفل عند مستوى 21331.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 550 ألف سهم.
 

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,904.39 نقطة، بارتفاع قدره 9.87 نقطة، عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 682.32 نقطة، بارتفاع قدره 7.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و994 ألفًا و569 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و538 ألفًا و63 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.
 

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر عند الإغلاق

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته، على ارتفاع بلغ 35.85 نقطة، أي بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و181.23 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم، تداول 237 مليونا و260 ألفا و791 سهما، بقيمة 460 مليونا، و885 ألفا، و107.638 ريال، نتيجة تنفيذ 13796 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة، أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق.

 

بورصة الكويت تغلق على تباين 

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ تزامناً مع انخفاض 7 قطاعات، على رأسها “الطاقة”، مع تصدر سهم “بيتك” نشاط التداول على المستويات كافة.

وانخفض "مؤشر السوق الأول" بنسبة 0.35%، وتراجع “العام” بـ 0.28%، بينما ارتفع “الرئيسي 50” بـ 0.10%، فيما استقر الرئيسي، وحيدا، عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم، 52.16 مليون دينار، وزعت على 148.35 مليون سهم، بتنفيذ 9.08 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لـ7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 1.99%، بينما انخفضت 4 قطاعات يتقدمها الصناعة والعقارات بـ 0.20% لكل منهما، فيما استقر قطاعان آخران.

وتصدر سهم "جي تي سي" القائمة الخضراء بـ 9.97%، بينما جاء "بيت الطاقة" على رأس التراجعات بنحو 10.96%.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر "بيتك" المتراجع 0.40% نشاط التداولات على كافة المستويات بأحجام بلغت 35.87 مليون سهم، وسيولة بقيمة 26.77 مليون دينار؛ وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري.
 

txt

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

txt

رئيس الوزراء: طرح 12 شركة تابعة للقوات المسلحة في البورصة

البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مستوى 1.39 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع، نسبته 0.73%، مسجلًا 17667.74 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.78% ليصل عند مستوى 3051.06 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، ما نسبته 0.91%، لينهي التعاملات عند مستوى 4631.84 نقطة.
 

تراجع بورصة مسقط خلال جلسة الأحد

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، منخفضا عند مستوى 4718.08 نقطة، بمقدار 16.4 نقطة، وبنسبة بلغت 0.35%، مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4734.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 2 مليون و543 ألفًا و925 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 31% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليون و942 ألفًا و275 ريالًا عُمانيًّا. 

أسواق المال العربية سوق الأسهم السعودية بورصة مصر بورصة الكويت بورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يكتسح ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

التموين تحسم الجدل حول إضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية

10 ملايين جنيه.. تأجيل دعوي تعويض أسرة نيرة أشرف الى 28 مايو

بـ 20 ألف جنيه فقط .. اشتر أرخص سيارة "هاتشباك"

للمرة الثانية..الجيش السوداني يعلن تمديد الهدنة بعد وساطة سعودية أمريكية

بسبب الغرب.. الجيش الأوكراني يضطر لشن الهجوم المضاد دون استعداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التوب الشفاف .. صور أثارت ضجة لـ سارة سلامة خلال الأسبوع

إطلالة صغرتها 20 سنة .. صور أثارت ضجة لـ إلهام شاهين

بروفيسور سناب.. جوجل يحتفي بالممثل آلان ريكمان بطل سلسلة هاري بوتر

بـ كاش مايوه.. نيللي كريم تثير الجدل بجمالها من الغردقة

فيديو

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ