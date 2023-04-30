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عضو المبادرة الوطنية "ابدأ": لدينا فرصة لتوطين وتقليل فاتورة الاستيراد

صدى البلد

قالت مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، إنه منذ اليوم الأول للمبادرة ونحن نرى أن العالم يتجه نحو ظروف غير مواتية للصناعة، إلا أنه لدينا فرص كبيرة لتوطين الصناعة المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد عن طريق استغلال البنية التحتية والموارد البشرية، التي تمثل أغلى مقوم من مقومات الصناعة الموجودة في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم" المذاع على قناة  "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور، المحور الأول يهتم بالمشروعات الخبرة مثال مصنع "أبو حوا" لتصنيع مواتير وسائل النقل الخفيف بالشراكة مع شركاء أجانب.

وتابعت: الشركاء يرون أن لدى مصر فرصة عظيمة للتصنيع والتصدير للبدان المجاورة، وهو باستثمارات تصل إلى 330 مليون جنيه، ومستهدف له إنتاج 500 ألف محرك في السنة، يخصص جزء منها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير لتوفير موارد نقد أجنبي كما سيوفر 300 فرصة عمل.

أهداف رئيسية

وأوضحت أن للمبادرة ثلاث أهداف رئيسية توطين الصناعة المصرية، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل وأن المبادرة تحرص على توفير فرص عمل مستدامة لضمان حياة كريمة لأسر العاملين.

فاتورة الإستيراد الصناعة الصناعة المصرية حياة كريمة المشروعات الموارد البشرية البنية التحتية

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