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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش السوداني: لم نعترض على أي هدنة.. والخروقات تأتي من الميليشيا

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد نبيل عبدالله، استعداد القوات لمواجهة تحركات ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أنه يجري في الوقت الحالي تهيئة الظروف المناسبة لعناصر الشرطة من أجل النزول تدريجيًا إلى الشوارع.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني لم يعترض يومًا على أي هدنة من شأنها جلب الهدوء للبلاد، متهمًا ميليشيا الدعم السريع بعدم الالتزام بهذه الهُدن.

وأشار إلى استعداد الجيش السوداني للتصدي لتحركات الميليشيات في المدن كافة، مؤكدًا أن الخروقات التي تقوم بها الميليشيا، تصعب الأوضاع على المواطنين.

الوضع الإنساني

وكان الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون بالسودان، أكد أن هناك الكثير من الجثث التي لم يتم انتشالها من شوارع الخرطوم، منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين، مُشيرًا إلى أن ذلك يُهدد بكارثة بيئية خطيرة بالبلاد.

وأوضح "محمد"، أن الوضع الإنساني في السودان بالغ الصعوبة، لا سيما بعد أن علّق عدد من المنظمات العاملة لأعمالها المُختلفة منذ اندلاع الاشتباكات، وذلك على خلفية الاعتداءات المُتكررة من جانب ميليشيا الدعم السريع ضد الفرق التابعة لهذه المنظمات.
 

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