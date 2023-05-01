حبس شخصين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك".

سرقة البطاريات

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب “الفك”، واعترفوا بإرتكابهما عدد (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.