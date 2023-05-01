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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معندهمش أصحاب| هذه الأبراج خجولة للغاية.. هل أنت منهم؟

هذه الأبراج خجولة
هذه الأبراج خجولة للغاية..هل أنت منهم؟

تستمتع بعض الأبراج بقضاء الوقت في المنزل، إنهم منعزلون بشكل معتدل ويتجنبون التجمعات أو الأحداث الكبيرة لأنهم يجدونها مزدحمة وصاخبة، مما يصفهم البعض بأنها الأبراج الخجولة.


طبيعة البشر متنوعة كل واحد منا هو فريد من نوعه، كثير من الأشخاص يعشقون المغامرة ، في حين يصعب إرضاء البعض الآخر، هناك بعض الأشخاص الذين يحبون البقاء في منطقتهم الخاصة وليسوا من النوع الذي يحضر الأحداث الاجتماعية، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تميز كل واحد منا بالإضافة إلى هذه السمات. 

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الأبراج الخجولة للغاية


-برج السرطان
إنهم يستمتعون بالبقاء غامضين والحفاظ على أسرارهم لأنفسهم، من الصعب جدًا على هذه العلامات المائية السماح للأشخاص بالدخول في حياتهم، إنهم يستمتعون بقضاء الوقت مع رفاق لديهم نفس القيم ووجهات النظر والذين يمكنهم الاحتفاظ بالأسرار. ومع ذلك ، بصرف النظر عن كونهم خجولين ، فهم أفراد مبدعون بشكل لا يصدق.


-برج الدلو
إنهم يستمتعون بالاحتفاظ بالأشياء لأنفسهم ، كما أنهم ينضحون بجو غامض، يميل مواليدد هذا البرج إلى أن يكونوا بالغين هادئين ومتحفظين، يفضل مواليد برج الدلو البقاء مع أصدقائهم المقربين وعائلاتهم، إنهم يعتبرون مساحتهم الشخصية مقدسة، يفضل معظمهم التحدث عن أنفسهم من حين لآخر بدلاً من الانخراط في محادثات أو مناقشات مطولة مع أفراد آخرين.


لا يملكون سوى عدد قليل من الأشخاص يمكنهم الاعتماد عليهم بشكل كامل، إنهم يستمتعون بالوحدة وكثيراً ما يصنعون عوالم خيالية في أفكارهم، على الرغم من الاعتقاد السائد ، إلا أنهم ليسوا مغرورون أو طنانين. ببساطة ، يجدون العالم داخل أفكارهم أكثر روعةً في معظم الأوقات.


-برج الميزان
يقضي الميزان الكثير من الوقت في التفكير والمناقشة نظرًا لكونه هادئًا وذكيًا،. إن مواليد هذا البرج خجولون بالفطرة ، ولكن عندما يتعلق الأمر بوظائفهم ، يمكن أن يكونوا منفتحين.


-برج الجدي
الجدي خجول ، لذلك يتردد في التحدث مع الأصدقاء الذين لديهم آراء قوية، قد لا يتمكن الآخرون من التعامل مع سلوكهم المنعزل وجهاً لوجه، نتيجة لذلك يميل الأفراد من مواليد هذا البرج إلى إبعاد أنفسهم عن الآخرين والابتعاد بعيدًا عندما يتلقون النقد.
 

الأبراج الأبراج الخجولة برج السرطان برج الدلو برج الميزان برج الجدي

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