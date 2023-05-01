أشرف عبد الغفور: بنتي ريهام غول تمثيل وهذا سبب نجاحها الباهر

كشف الفنان أشرف عبد الغفور، عن رأيه في أداء ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في المجال الفني خلال الفترة الأخيرة.

وقال أشرف عبد الغفور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، إن :"مفيش مرة من ساعة ما ريهام بنتي بدأت تشتغل ومصقفتلهاش، ريهام بقت غول تمثيل، وأنا بتكلم هنا كفنان ومشاهد وزميل لها وليس كأب.



وأضاف: “أنا سعيد بما تقدمه وبشجعها، وريهام عبد الغفور لم تتعجل المال ولا الشهرة وترفض أدوار 10 أضعاف اللي بتقدمه، ولو طلبت مني رأيي بنصحها”.









