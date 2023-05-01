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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد عمال مصر : بنينا العاصمة الإدارية بسواعد رجالنا وقوة الشعب ..فيديو

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر

أشاد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر بدور عمال مصر في بناء الجمهورية الجديدة ، قائلا : " معك ياسيادة الرئيس بنينا قناة السويس في عام واحد وبنينا محطات كهرباء في عامين وعشرات المدن الجديدة وقضينا على العشوائيات " .

وأضاف محمد جبران ، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر ، أن العاصمة الإدارية والتي كانت حلم للمصريين شيدت بسواعد عمال مصر ، وقوة الشعب المصري ، مؤكدا أن عجلة الإنتاج لن تتوقف.

وأشار ، إلى أنه تم تحديث أدوات الانتاج بالمصانع ، والآن يبنى العمال الجمهورية الجديدة، والمصانع الجديدة مثل الشرقية للسكر ، والغزل والنسيج بالمحلة .

الجمهورية الجديدة بناء الجمهورية الجديدة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو

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