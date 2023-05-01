اتحاد عمال مصر : بنينا العاصمة الإدارية بسواعد رجالنا وقوة الشعب ..فيديو

أشاد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر بدور عمال مصر في بناء الجمهورية الجديدة ، قائلا : " معك ياسيادة الرئيس بنينا قناة السويس في عام واحد وبنينا محطات كهرباء في عامين وعشرات المدن الجديدة وقضينا على العشوائيات " .

وأضاف محمد جبران ، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر ، أن العاصمة الإدارية والتي كانت حلم للمصريين شيدت بسواعد عمال مصر ، وقوة الشعب المصري ، مؤكدا أن عجلة الإنتاج لن تتوقف.

وأشار ، إلى أنه تم تحديث أدوات الانتاج بالمصانع ، والآن يبنى العمال الجمهورية الجديدة، والمصانع الجديدة مثل الشرقية للسكر ، والغزل والنسيج بالمحلة .