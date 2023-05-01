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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير القوى العاملة: تشريف الرئيس لاحتفالية عيد العمال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن عيد العمال يخلد نضال العمال وفضلهم، متابعا أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للاحتفال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية أمام جنود الإنتاج.

وتابع وزير القوى العاملة ، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر ، أن الجمهورية الجديدة لا تعرف سوي الانتاج والعمل ، و ايمان المصرين أن العمل سبيل كل انتاج ومصد كل بناء على المستوى الاجتماعي والحضاري ، ونحتفل بهذه المناسبة من داخل شركة الشرقية للصناعات الصلبة برأس مال 15 مليون جنيه مصري ، ويعمل بالشركة 15 ألف مزارع وتنتج الشركة 400 ألف طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي .

وتابع : العالم يشهد تحديات غير مسبوقة في العمل  وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ خاصة ، وهي دمج فئة ذوي الهمم وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي ، والتواصل مع العمال بالخارج ، والاستمرار بدعم العاملين الشركات المتعثرة . 
 

وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة عيد العمال توك شو

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