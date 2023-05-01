بعد اعلان خبر وفاته | مصطفى درويش في تصريحات سابقة : ماعنديش حب الشهرة وبحلم بالستر

أعلن «هاني درويش» وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب هاني درويش في منشوره قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

ومن خلال التقرير التالي ، ننشر تصريحات سابقة للفنان الراحل خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2".

وقال الفنان الراحل مصطفى درويش "كنت بشتغل في شركة ومكنش عندي حلم الشهرة".



وأضاف "درويش"، : "كان بالنسبة لي أن استمر في العمل بالشركة حتى الانتقال لشركة أخرى أو السفر للخارج".



وأشار: "بمثل هواية وحلمي الستر وأني اتمتع بحياتي وأفضل مبسوط وأسافر"، مردفا: "أنا من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واتربيت التربية العادية وسط إخوتي، وكانت تربية جامدة أثرت في شخصيتي".

وأشار الفنان مصطفى درويش: "بمثل هواية وحلمي الستر وأني اتمتع بحياتي وأفضل مبسوط وأسافر"، مردفا: "أنا من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واتربيت التربية العادية وسط إخوتي، وكانت تربية جامدة أثرت في شخصيتي".

وبعد وفاة مصطفى درويش نرصد لكم فيما يلي أبرز المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الموت المفاجىء..

الموت المفاجئ هو النهاية السريعة وغير المتوقعة لكل نشاط القلب، يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور في غضون ثوانٍ ، يصبح الشخص فاقدًا للوعي ويموت.

يختلف الموت المفاجئ عن السكتة القلبية المفاجئة (SCA)، توقف القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لنشاط القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب، البقاء على قيد الحياة ممكن مع رعاية طبية سريعة ومناسبة.

الموت المفاجئ عند الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 35 أمر نادر الحدوث، إنه أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث.

تحدث معظم الوفيات القلبية المفاجئة عند كبار السن ، وخاصة المصابين بأمراض القلب. ومع ذلك ، فإن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي لوفاة الرياضيين الشباب، تختلف التقديرات ، لكن بعض التقارير تشير إلى أن حوالي 1 من 50000 إلى 1 من كل 80.000 رياضي شاب يموتون من الموت القلبي المفاجئ كل عام.

ما الذي يمكن أن يسبب الموت القلبي المفاجئ لدى الشباب؟

غالبًا ما ينتج الموت القلبي المفاجئ عن خلل في الإشارات الكهربائية في القلب، يؤدي تسارع ضربات القلب إلى ارتعاش غرف القلب السفلية (البطينين) دون جدوى بدلاً من ضخ الدم، يسمى عدم انتظام ضربات القلب هذا بالرجفان البطيني.

أي حالة تضغط على القلب أو تضر أنسجة القلب يمكن أن تزيد من خطر الموت المفاجئ، بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ عند الشباب هي:

-تضخم عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي)،السبب الأكثر شيوعًا للموت القلبي المفاجئ عند الشباب هو هذه الحالة الوراثية التي تتسبب في زيادة سماكة عضلة القلب. تجعل السماكة من الصعب على القلب ضخ الدم ويمكن أن تسبب ضربات قلب سريعة.

-اضطرابات ضربات القلب، متلازمة فترة QT الطويلة هي حالة من حالات نظم القلب التي يمكن أن تسبب ضربات قلب سريعة وفوضوية. إنه مرتبط بالإغماء غير المبرر والموت المفاجئ ، خاصة عند الشباب. قد تظهر متلازمة فترة QT الطويلة عند الولادة (متلازمة QT الطويلة الخلقية) أو ناجمة عن حالة طبية أساسية أو دواء (متلازمة QT الطويلة المكتسبة).

-تشمل اضطرابات نظم القلب الأخرى التي يمكن أن تسبب الموت القلبي المفاجئ متلازمة بروجادا ومتلازمة وولف باركنسون وايت.

-إصابة حادة في الصدر، تسمى الضربة الشديدة للصدر والتي تسبب الموت القلبي المفاجئ commotio cordis. قد يحدث Commotio cordis عند الرياضيين الذين يتعرضون لضربات شديدة في الصدر بسبب المعدات الرياضية أو من قبل لاعب آخر. هذه الحالة لا تضر عضلة القلب. بدلاً من ذلك ، يغير الإشارات الكهربائية للقلب. يمكن أن تؤدي الضربة إلى الصدر إلى الرجفان البطيني إذا ضربت في وقت محدد في دورة الإشارات.

المصدر: mayoclinic