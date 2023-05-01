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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة لـ الطلاب العائدين من السودان.. فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الدائمة ستنعقد غدا وستدرس أوضاع المصريين العائدين من السودان.

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عاجل| التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجلس الأعلى للجامعات سينظر عملية دمج أبنائنا العائدين من السودان في العملية التعليمية".

 

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "مصر لا تترك أولادها"، مضيفة: "مصر لا تترك أبناءها وستوفر البدائل الجيدة للعائدين من السودان".

 

وتابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "سنوظف كل امكانياتنا للتعامل مع أبنائنا الطلاب العائدين من السودان".
 

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