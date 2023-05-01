تبدأ من 190 جنيها.. الزراعة تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم البلدي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" "حاليا نستورد لحوما من الصومال وتشاد والبرازيل ودول أخرى".

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، "حاليا نستورد لحوم من الصومال"، مضيفا: "لدينا تنسيق مع العديد من دول العالم لتوفير احتياجاتنا من اللحوم".

وأكمل: "عقب اندلاع الأزمة السودانية تم مناقشة البدائل من أجل توفير مصادر للبروتين، حيث تم الاستيراد من الصومال وتشاد كبديل للحوم السودانية"، مشيرا إلى أن مصر كانت تستورد نحو 20 ألف رأس من رؤوس الماشية من السودان.

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "كنا نستورد 20 ألف رؤوس ماشية من السودان"، مشيرا: "القطاع الخاص استورد شحنات من اللحوم من دولة تشاد".



واسترسل الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "اعتمدنا مجازر في دولة الصومال لاستيراد رؤوس الماشية"، مضيفا: "لا توجد أي أزمات في اللحوم في الأسواق، والدولة المصرية حريصة على توفير كل السلع للمواطنين".

ولفت الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة تبدأ من 190 جنيها"، مؤكدا: “قبل الاستيراد أي لحوم من أي دولة يتم مراجعة دورية للموقف الوبائي في هذه الدول، كما أن هناك تنوع من أجل توفير البروتين الأحمر للمواطنين، كما أن قيادات الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات السوق من اللحوم في حالة وجود أي طوارئ تحدث في الدول التي يتم الاستيراد منها اللحوم”.