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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم والشباب ومستشار الرئيس يتفقدون العروض الفنية والرياضية في ختام الأولمبياد الحدودية

لقطة من الجولة
لقطة من الجولة

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية.

وشهد الوزيران والمحافظان ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، سباحة ظهر وحرة ٥٠ م).

وخلال الفعاليات، أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاولمبياد وما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهود للاستثمار في المواهب الرياضية المختلفة وتنميتها، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق نفس الهدف بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بالمدارس لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدا أهمية الانشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها واستثمارها.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المشاركة في الفعاليات الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التعليم بمرسى مطروح والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة.

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