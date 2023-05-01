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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انطلاق الجلسات العامة للحوار الوطني يؤكد تدشين مرحلة جديدة في عمر الوطن

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  انطلاق الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بعد غد الأربعاء  بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، يعد بمثابة بداية لتنفيذ خارطة طريق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتدشين مرحلة جديدة في عمر الوطن.

وأكد النائب علاء عابد ، أن جلسات الحوار الوطني ستعبر عن أفكار وأراء الشعب المصري من مختلف الانتماءات السياسية ، لاسيما وأن إدارة الحوار الوطني  قد أعلنت عن استقبال نحو  100 ألف مقترح من المواطنين. تنوع الانتماءات السياسية ، وهو ما يؤكد جدية الدولة لبناء حوار وطني جاد.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الحوار الوطني يُعد فرصة تاريخية حقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر ، لافتا  إلى أن الحوار الوطني إنما يأتي للتأكيد علي رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

وأشار عابد ، إلى أن  إدارة الحوار الوطني نجحت  في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار.


وأوضح النائب علاء عابد ، إن إنطلاق الجلسة الإفتتاحية للحوار الأربعاء القادم ، يعكس حرص الدولة على المضيّ قدماً لبناء  وطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقاً للرؤى والأفكار والمقترحات التي تسهم في تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية للوصول بالوطن إلى مرحلة البناء والتنمية.

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