بدء تسجيل التدريب البدني للمعلمين الجدد لمرحلتي رياض أطفال ومعلم فصل بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن بدء تسجيل التدريب البدني للمعلمين الجدد لمرحلتي رياض أطفال و معلم فصل.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط إلكتروني لتسجيل المعلمين الجدد لمرحلتي رياض الأطفال ومعلم فصل، للتسهيل على المتقدمين.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،، أنه يجب على المتقدم طباعة الإخطار والتوجه لسحب الملف في الوقت المحدد له وعدم التخلف عن الموعد المحدد.

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