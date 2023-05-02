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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجدي البدوي: الحوار الوطني يستهدف إصلاح تشريعات وسياسات وليس تحقيق مطالب فئوية

مجدي البدوي
مجدي البدوي

علق مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، على  قرب انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني.

 

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وقال مجدي البدوي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"، :" الحوار الوطني يستهدف إصلاح تشريعات وسياسات وليس تحقيق مطالب فئوية ".

 

 وتابع مجدي البدوي :" إصلاح السياسات والتشريعات أمر في غاية الأهمية ، وإقرار مشروع قانون العمل على رأس الأولويات في الحوار الوطني ".

 

 

 وأكمل مجدي البدوي :" هناك أشياء أكثيرة يجب أن يتم إضافتها في مشروع قانون العمل وهناك مهن وأنماط وظيفية جديدة يجب آأن يتم إضافتها في القانون ".

 

 ولفت مجدي البدوي :"  من الضروري أن يلقى التدريب المهني اهتمام كبير من الدولة، ويجب أن يكون مشروع قومي للدولة  في التفرة المقبلة ".

مجدي البدوي الحوار الحوار الوطني سياسات اخبار التوك شو

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